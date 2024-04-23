Подмосковье 23 апреля 2024, 14:24 Еще 315 европротоколов оформили в Подмосковье за неделю

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Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,4 тысячи заявлений за неделю. В региональном Минтрансе уточнили, что более 900 обратившихся получили помощь по оформлению аварий в специальных центрах помощи, еще 315 человек оформили европротоколы с помощью операторов горячей линии.

Центры помощи при ДТП работают в 15 округах Московской области: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

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Напомним, что участникам аварий без пострадавших следует обратиться по номеру 112. Операторы службы помощи при ДТП скоординируют дальнейшие действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняется как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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