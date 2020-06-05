Еще 3000 строителей проверили на коронавирус в Подмосковье за неделю

Свыше трех тысяч строителей Подмосковья сдали тест на коронавирус за эту неделю. Из поступивших результатов инфекцию выявили у 26 человек. В Главгосстройнадзоре подчеркнули, что такой низкий процент заболеваемости обусловлен соблюдением всех мер безопасности.

После карантина на работу вернулись уже 97% специалистов в этой отрасли. А именно около 36 тысяч сотрудников, рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. На площадках необходимо было подготовить безопасные условия труда.

В регионе создали онлайн-систему для индексации соблюдения санитарных норм на стройках. Интерактивная карта с баллами покажет уровень COVID-безопасности всех площадок.

На локациях отображаются отметки зеленого, желтого, красного цветов с указанием балла. Показатели регулярно контролируют. А застройщики должны каждую неделю тестировать не меньше 10% сотрудников.

Наши сотрудники Главгосстройнадзора уделяют особое внимание объектам, которые находятся в желтой зоне. Мы незамедлительно реагируем на актуальные данные и оказываем поддержку застройщикам, чтобы они в кратчайшие сроки смогли улучшить свои показатели Артур Гарибян.

На всех площадках необходимо дезинфицировать поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды. Все специалисты обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.