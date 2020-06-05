Еще 3000 строителей проверили на коронавирус в Подмосковье за неделю
После карантина на работу вернулись уже 97% специалистов в этой отрасли. А именно около 36 тысяч сотрудников, рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. На площадках необходимо было подготовить безопасные условия труда.
В регионе создали онлайн-систему для индексации соблюдения санитарных норм на стройках. Интерактивная карта с баллами покажет уровень COVID-безопасности всех площадок.
На локациях отображаются отметки зеленого, желтого, красного цветов с указанием балла. Показатели регулярно контролируют. А застройщики должны каждую неделю тестировать не меньше 10% сотрудников.
Наши сотрудники Главгосстройнадзора уделяют особое внимание объектам, которые находятся в желтой зоне. Мы незамедлительно реагируем на актуальные данные и оказываем поддержку застройщикам, чтобы они в кратчайшие сроки смогли улучшить свои показателиАртур Гарибян.
На всех площадках необходимо дезинфицировать поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды. Все специалисты обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.