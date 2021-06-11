Еще 300 рабочих мест создадут в Одинцове благодаря центру для хранения продуктов

Новый распределительный центр создаст еще около 300 рабочих мест в Одинцове. Здесь смогут хранить овощи и молочные продукты.

Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Разрешение на строительство дали в профильном министерстве.

Комплекс появится в районе деревни Вырубово. Его создадут для компании, производящей экологически чистые овощи и натуральные молочные продукты.

Строительство нового распределительного центра позволит создать 300 рабочих мест в Одинцовском городском округе Инна Федотова.

Проект сопровождают персональные менеджеры из Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.