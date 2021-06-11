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    11 июня 2021, 10:52

    Еще 300 рабочих мест создадут в Одинцове благодаря центру для хранения продуктов

    Анастасия Аброськина

    Новый распределительный центр создаст еще около 300 рабочих мест в Одинцове. Здесь смогут хранить овощи и молочные продукты.

    Еще 300 рабочих мест создадут в Одинцове благодаря центру для хранения продуктов | Изображение 1

    Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Разрешение на строительство дали в профильном министерстве.

    Комплекс появится в районе деревни Вырубово. Его создадут для компании, производящей экологически чистые овощи и натуральные молочные продукты.

    Строительство нового распределительного центра позволит создать 300 рабочих мест в Одинцовском городском округе

    Инна Федотова.

    Проект сопровождают персональные менеджеры из Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

    Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.