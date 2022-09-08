Еще 300 рабочих мест появится в индустриальном парке Подольска | 360°

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Еще 300 рабочих мест появится в индустриальном парке Подольска

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Новый многофункциональный складской комплекс появился в индустриальном парке «Ориентир-Юг» в Подольске. В нем разместится корпорация «Глория Джинс». Это позволит создать 300 рабочих мест, рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила зампред, площадь объекта составила 28 тысяч квадратных метров. «Глория Джинс» станет первым резидентом индустриального парка.

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«В проект инвестировано более миллиарда рублей. В этом производственно-складском комплексе создадут порядка 300 новых рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Еще один строящийся в индустриальном парке объект передадут другому резиденту — компании «АПЕКС Менеджмент».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Они заработали в регионе с 1 сентября.

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