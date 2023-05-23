Подмосковье 23 мая 2023, 08:15 Еще 300 новых рабочих мест создадут в технопарке в Одинцове

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На территории «Одинцовского технопарка» построят еще семь тысяч квадратных метров производственных площадей. Новое пространство позволит создать более 300 новых рабочих мест.

Один из крупнейших промышленных и технологических центров находится в Одинцове. Раньше территория технопарка принадлежала строительной компании. Однако фирма обанкротилась, оборудование распродали, а помещения опустели.

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Вторую жизнь площадка получила в 2019 году после открытия «Одинцовского технопарка». Инвесторы оценили удобное расположение и развернули высокотехнологичное производство. Сейчас на площади 23 тысячи квадратных метров работают 10 компаний-резидентов. Ассортимент продукции широкий — от кухни шеф-повара до трансформаторов сухого типа. Недавно технопарк включили в реестр Минпромторга.

В планах на будущее — расширение производства за счет новой территории. Мощности для этого есть, однако перед возведением необходимо привести в порядок кадастровый план участка. Администрация Одинцова поможет уладить все вопросы с документами в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хорошую работу инвестиционного блока правительства региона и напомнил о важности поддержки бизнеса.

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