Еще 300 гектаров зеленых зон планируют благоустроить в Химках | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 07:57 Еще 300 гектаров зеленых зон планируют благоустроить в Химках

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Еще 300 гектаров зеленых зон планируют благоустроить в Химках до 2030 года. Для этого при поддержке губернатора был создан проект «Зеленый каркас», который занимается озеленением и комплексным обновлением парков округа.

Площадь зеленых территорий городского округа Химки — более 500 гектаров. 104 из них благоустроили за последние годы. Такими же темпами планируется благоустроить еще 300 гектаров до 2030 года.

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«Чтобы реализовать эти амбициозные задачи, при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы создали проект „Зеленый каркас“, который занимается озеленением и комплексным обновлением наших парков. Главные наши заказчики — жители. Все проекты благоустройства мы воплощаем с учетом их пожеланий», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В этом году в рамках проекта «Зеленый каркас» провели первый этап масштабной реконструкции парка Толстого — обустроили 30 новых пешеходных дорожек, обновили площади перед ДК «Родина» и музеем «Артишок», обустроили пешеходную зону партера и первую линию велодорожек. По просьбе жителей разработали проект благоустройства 132 гектаров Химкинского лесопарка. К работам приступят уже в конце ноября и продолжат их в 2023 году.

В ближайшие годы в Химках планируют благоустроить парк «Яковлево», парк имени Величко, скверы «Яблоневый сад», «Юбилейный», «Юность», «Счастье», «Чайковского», Барашкинский пруд, набережную «Васко да Гама» и Левобережную Дубраву.

Все зеленые зоны Химок планируют объединить непрерывным кольцевым маршрутом, равным марафонской дистанции, — 42,2 километра. Установят 24 новые точки проката велосипедов и электросамокатов.