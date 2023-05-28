Подмосковье 28 мая 2023, 01:30 Еще 300 человек окончили курсы вожатых в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске фотограф Максим Усков / Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Последняя группа из 300 вожатых окончила профессиональные курсы в детском лагере «Литвиново», сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области. Всего в этом году подготовку прошли более тысячи человек, 50 из них останутся работать на летний сезон в учреждении в Наро-Фоминске. Об этом рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

На территории Московской области работают порядка 100 загородных и 964 школьных лагеря. В течение лета в учреждениях отдохнут около 180 тысяч детей.

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Также Болатаева отметила, что 4,5 тысяч юных жителей Подмосковья отправятся на море, это дети из нуждающихся семей. Первая смена уехала в лагерь «Спутник», который расположен в Геленджике.

«Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было принято решение об организации отдыха детей участников СВО. И 3000 детей по бесплатным путевкам будут отдыхать в этом лагере Литвиново. Первая смена стартует уже 31 мая», — добавила министр.

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