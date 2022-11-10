Подмосковье 10 ноября 2022, 11:33 Еще 30 рабочих мест появится на заводе фасонных изделий в Щелкове

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Компания «Автоклавы высокого давления и температуры» расширит производство в Щелкове. Там построят еще один цех, в котором смогут трудоустроиться около 30 человек, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь нового помещения составит 7,5 тысячи квадратных метров. В здании будут изготавливать фасонные изделия из листового металла. Это тройники, муфты, заглушки и отводы для труб. Там появится новая техника: гильотины, валковые машины, станки, прессы и другое. В проект инвестируют около 350 миллионов рублей.

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