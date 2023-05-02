Подмосковье 02 мая 2023, 11:35 Еще 30 построек получили разрешение на ввод в Подмосковье за неделю ГК «МИЦ»

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Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию для 30 новых зданий. Среди них жилые дома и производственные постройки.

Три жилых дома достроили в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске, еще по одному — в жилых комплексах Новоград Павлино», «Шепчинки» и «Раменское-Парк». Это городские округа Балашиха, Клин и Раменский.

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Из нежилых объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получили отделение для посола рыбы в городском округе Дубна, производственное здание в Долгопрудном, магазин в Чехове, склад в Дмитрове и другие проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Можно рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз.

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