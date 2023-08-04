Подмосковье 04 августа 2023, 18:06 Еще 30 мемориальных комплексов отремонтируют в Подмосковье до конца года Мособлдума

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В этом году в Подмосковье отремонтируют 30 мемориальных комплексов, также установят два новых памятника, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что на эти цели из бюджета региона выделили 25,2 миллиона рублей.

Кроме того, спикер подмосковного парламента подчеркнул, что если мемориальный объект находится на общественной территории, то в порядок приводят и всю прилегающую местность.

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«Все в комплексе должно выглядеть достойно, ухоженно. В рамках госпрограммы Московской области „Формирование современной комфортной городской среды“ в 2023 году запланировано благоустройство 17 пешеходных зон и площадей, в том числе и тех мест, где расположены мемориалы и памятники погибшим воинам. Общая сумма финансирования на эти цели — порядка четырех миллиардов рублей, больше половины — средства Московской области», — рассказал Брынцалов.

Один из вошедших в перечень ремонтируемых мемориалов, Аллею Славы в Реутове, открыли после благоустройства 4 августа. Торжественное мероприятие посетили семьи погибших солдат, кадеты и активисты общественных организаций. Парламентарий отметил, что местные ветераны всегда работали над тем, чтобы ни одна фамилия не осталась незамеченной.

«Всегда велась работа, и она продолжается и по сей день, и каждый найденный герой возвращается именно сюда, на мемориальную площадь. Я поздравляю всех с этим событием. Это ценный, важный вклад в подготовку и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — добавил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих региона с Днем Воздушно-десантных войск.

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