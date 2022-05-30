Еще 30 коммерческих объектов появятся в Подмосковье

Еще 30 новых коммерческих объектов появятся в Подмосковье. Об этом 30 мая сообщило Министерство жилищной политики региона.

Новые проекты поступили в Центр содействия строительству при Правительстве Подмосковья на предыдущей неделе. Это 10 объектов крупного бизнеса и 20 — малого.

В частности, в Егорьевске запустят производство ламинированных плит на участке площадью 192,7 гектара, в Одинцовском городском округе — производство на участке в 4,4 гектара и центр восточных единоборств на 8,2 гектара, в Шаховской — склад на 3,5 гектара. Один из самых крупных проектов — ферма на участке в 955 гектаров в Дмитровском городском округе. Там же планируют построить сельскохозяйственный объект, ангар и производственно-складской комплекс.

Среди проектов малого бизнеса в Министерстве выделили комплекс по переработке мясомолочной продукции в Серпухове (более 3,5 гектара), комплекс административных зданий в Истре (около 1,2 гектара), административно-бытовое здание в Дмитровском городском округе (2,5 гектара), станция техобслуживания легковых машин в Воскресенске (0,75 гектара), а также многофункциональное здание в Одинцовском округе и здание промышленного назначения в Мытищах.