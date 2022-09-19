Еще 30 километров дорог отремонтировали в Подольске | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Еще 30 километров дорог отремонтировали в Подольске пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подольске заменили дорожное покрытие на 27 участках региональных и муниципальных дорог длиной более 30 километров. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По сообщению МТДИ, в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали восемь участков протяженностью свыше 21 километра.

«Жители на портале „Добродел“ проголосовали за ремонт восьми дорог — это подъезды к населенным пунктам. До конца сезона в округе работы по обновлению покрытия проведут еще на пяти участках», — отметил Алексей Гержик.

пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ремонт в Подольске продолжается на участках дороги от деревни Федюково до деревни Ворыпаево и от деревни Макарово до Домодедовского шоссе. По дороге можно проехать к Екатерининскому монастырю, усадьбе Суханово, Расторгуевскому и Домодедовскому шоссе, рассказали в Минтрансе. На всех участках заменят покрытие, нанесут разметку и укрепят обочины. Работы будут завершены до конца ремонтного сезона.

пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань.

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