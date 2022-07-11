Еще 30 деревень и сел Подмосковья получили газ

Газ провели в еще 30 населенных пунктов Подмосковья. Это деревня и села в 16 городских округах. Работы продолжаются еще в 128 местах.

Программа социальной газификации помогла получить голубое топливо в следующих населенных пунктах:

деревни Хорошово, Бражниково, Ивановка городского округа Волоколамский;

деревня Акишево городского округа Дмитровский;

деревня Юрцово городского округа Егорьевск;

деревню Комово городского округа Зарайск;

деревня Новоселово городского округа Истра;

деревня Никулино городского округа Кашира;

деревни Чернятино, Малеевка, Подоистрово, Ивановское городского округа Клин;

город Коломна, деревня Игнатьево городского округа Коломенский;

деревня Высоково городского округа Мытищи;

поселок Новая Ольховка, деревня Тарасково городского округа Наро-Фоминский;

деревня Алтыново городского округа Рузский;

деревня Игнатьево, село Мягкое городского округа Серебряные Пруды;

деревня Маслово городского округа Ступино;

деревни Поповка, Мальцы, село Талеж городского округа Чехов;

деревня Акинькино, село Середа городского округа Шаховская.

Как отметил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин, в программу попали всего 2805 населенных пунктов области, в которых находятся более 115 тысяч домов и проживают более 300 тысяч человек.

«Мы стартовали в прошлом году и план выполнили — по нему было 1113 населенных пунктов, мы их полностью закончили в прошлом году. И сейчас мы идем по графику. Сегодня это уже более 1760 населенный пунктов», — сказал Самарин.

С начала реализации программы в области было построено около 1180 километров коммуникаций. Работы продолжают еще в 128 пунктах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье завершит социальную газификацию в 2022 году.