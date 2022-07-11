facebook_pixel
    11 июля 2022, 10:11

    Еще 30 деревень и сел Подмосковья получили газ

    Александра Перепечаева

    Газ провели в еще 30 населенных пунктов Подмосковья. Это деревня и села в 16 городских округах. Работы продолжаются еще в 128 местах.

    Еще 30 деревень и сел Подмосковья получили газ

    Программа социальной газификации помогла получить голубое топливо в следующих населенных пунктах:

    • деревни Хорошово, Бражниково, Ивановка городского округа Волоколамский;
    • деревня Акишево городского округа Дмитровский;
    • деревня Юрцово городского округа Егорьевск;
    • деревню Комово городского округа Зарайск;
    • деревня Новоселово городского округа Истра;
    • деревня Никулино городского округа Кашира;
    • деревни Чернятино, Малеевка, Подоистрово, Ивановское городского округа Клин;
    • город Коломна, деревня Игнатьево городского округа Коломенский;
    • деревня Высоково городского округа Мытищи;
    • поселок Новая Ольховка, деревня Тарасково городского округа Наро-Фоминский;
    • деревня Алтыново городского округа Рузский;
    • деревня Игнатьево, село Мягкое городского округа Серебряные Пруды;
    • деревня Маслово городского округа Ступино;
    • деревни Поповка, Мальцы, село Талеж городского округа Чехов;
    • деревня Акинькино, село Середа городского округа Шаховская.

    Как отметил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин, в программу попали всего 2805 населенных пунктов области, в которых находятся более 115 тысяч домов и проживают более 300 тысяч человек.

    «Мы стартовали в прошлом году и план выполнили — по нему было 1113 населенных пунктов, мы их полностью закончили в прошлом году. И сейчас мы идем по графику. Сегодня это уже более 1760 населенный пунктов», — сказал Самарин.

    С начала реализации программы в области было построено около 1180 километров коммуникаций. Работы продолжают еще в 128 пунктах.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье завершит социальную газификацию в 2022 году.