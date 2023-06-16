Подмосковье 16 июня 2023, 13:44 Еще 3 водозаборных узла модернизируют в Лобне в 2023 году

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Итоги прошедшего отопительного сезона подвели в Лобне. В планах на 2023 год — модернизация трех водозаборных узлов и замена более двух километров ветхих сетей.

Заместитель генерального директора по производству ООО «Чайка» — Лобненский водоканал Евгений Глебов рассказал, что в этом году построят еще 20 километров сетей водоотведения. Также запланировано восстановление коллектора на Спортивной улиц и канализационной насосной станции на улице Женевского, а также строительство коллектора на улице Краснополянской.

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В прошлом сезоне была завершена модернизация водозаборного узла «Восточный» и соединены сети водозаборных узлов «Научный городок» и «Фрунзе» в микрорайоне Луговая. Кроме того, было заменено более 500 метров ветхого водопровода на Заречной улице.

Каждая бригада компании ООО «Чайка» имеет собственную машину для оперативных выездов. Колл-центр организации ежемесячно принимает около четырех тысяч обращений от жителей Лобни. Все отделы и процессы работ были оцифрованы на базе программного обеспечения «Поток», которое является собственной разработкой ООО «Чайка» и не имеет аналогов на рынке.

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