Подмосковье 21 июня 2023, 11:11 Еще 3 тысячи рабочих мест появится в сельском хозяйстве Подмосковья по соглашениям на ПМЭФ

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Восемь соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей заключили сельскохозяйственные предприятия Подмосковья на ПМЭФ. Крупнейшим инвестиционным проектам окажут поддержку в получении льготных кредитов, субсидий и оформлении документов.

Заключенные на ПМЭФ соглашения в сфере сельского хозяйства принесут Подмосковью почти три тысячи новых рабочих мест.

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«В частности, речь идет о строительстве комплекса по производству кондитерских изделий „Машины сладости“, где к концу лета уже выпустят первые конфеты. Новые рабочие места появятся и благодаря строительству птицеводческого комплекса в Луховицах и репродуктора в Шаховской», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Еще один проект — «Шаховская нива» — подразумевает ферму на 2,4 тысячи голов крупного рогатого скота и предприятие по переработке молока. Соглашение о сотрудничестве заключили и с АО «Славтранс — Сервис» по строительству третьей очереди агрохаба «Селятино».

Вторая очередь тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске также откроет вакансии. Почти тысячу рабочих мест создаст производственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов в Солнесногорске. Губернатор Андрей Воробьев заключил соглашение о реализации этого проекта с учредителем ГК «Мультиколд» Малхазом Аллазовым.