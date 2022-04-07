Еще 3 тысячи пар Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни с января

Выплату к юбилею совместной жизни перечислили еще почти трем тысячам пар из Подмосковья с начала года. Это семьи, где супруги прожили в браке свыше 50 лет.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что выплату может получить один из супругов.

Размер выплаты составляет от пяти до девяти тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Чтобы получить средства, нужно лишь один раз подать заявку. Сделать это поможет областной портал госуслуг.

Во все следующие разы выплату будет начислять проактивно, то есть автоматически.

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.