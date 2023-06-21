Подмосковье 21 июня 2023, 10:01 Еще 3 школы и 2 детских сада капитально отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Пять детских образовательных учреждений отремонтируют в Мытищах в 2023 году. В прошлом году в округе обновили здания школы № 7 и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, в 2023 году на капремонты школ и детских садов из местного бюджета выделили 200 миллионов рублей. В порядок приведут детский сад «Ивушка» в Поведниках, детский сад для детей с особенностями развития, школу № 8, гимназию № 1 и школу № 29.

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Кроме того, построят стадионы при школе № 10 и школе № 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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