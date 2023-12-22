Подмосковье 22 декабря 2023, 15:30 Еще 3 проекта модернизации объектов энергообеспечения завершили на МЖД МЖД

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Реализацию трех проектов по модернизации объектов энергообеспечения завершили специалисты Московской железной дороги. Все они расположены на территории Подмосковья.

Наиболее масштабные работы провели на участке между станциями Одинцово и Голицыно, соединяющем две крупные станции МЦД-1. Здесь установили 536 опор и обновили 38,2 километра контактной сети. На перегоне Белые Столбы — Барыбино в районе Большого кольца МЖД, где фиксируется оживленное грузовое движение, установили 398 опор и 21,8 километра контактной сети.

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На узловой станции Домодедово, которую ежедневно посещает более 20 тысяч пассажиров, провели работы по установке 346 новых опор и обновлению 23,3 километра контактной сети. Кроме того, на объектах пассажирской инфраструктуры перевели освещение на энергоэффективные светодиодные лампы, установили 380 светильников.

Реализация этих проектов позволи значительно увеличить скорость и качество перевозок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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