22 декабря 2023, 15:30
Еще 3 проекта модернизации объектов энергообеспечения завершили на МЖД
Реализацию трех проектов по модернизации объектов энергообеспечения завершили специалисты Московской железной дороги. Все они расположены на территории Подмосковья.
Наиболее масштабные работы провели на участке между станциями Одинцово и Голицыно, соединяющем две крупные станции МЦД-1. Здесь установили 536 опор и обновили 38,2 километра контактной сети. На перегоне Белые Столбы — Барыбино в районе Большого кольца МЖД, где фиксируется оживленное грузовое движение, установили 398 опор и 21,8 километра контактной сети.
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На узловой станции Домодедово, которую ежедневно посещает более 20 тысяч пассажиров, провели работы по установке 346 новых опор и обновлению 23,3 километра контактной сети. Кроме того, на объектах пассажирской инфраструктуры перевели освещение на энергоэффективные светодиодные лампы, установили 380 светильников.
Реализация этих проектов позволи значительно увеличить скорость и качество перевозок.
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