Еще 3 незаконных водосброса пресекли в Щелкове

Незаконные водосбросы в ручей Кабацкий в Щелкове приостановили по настоянию Минэкологии Подмосковья. Водоем протекает в деревне Медвежьи Озера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что на сброс стоков в ручей пожаловались местные жители. На месте провели проверку, которая показала незаконную врезку в канализационный коллектор, через которую вода сбрасывалась в водоем.

«Кроме того, выявлена утечка сточных вод из трубы, проложенной в русле ручья. Соответственно, мы потребовали провести обследование водного объекта и ликвидировать все незаконные водосбросы», — рассказал министр.

Администрация округа осмотрела место и обнаружила три водоспуска из зданий на Луговой улице. Их затампонировали и организовали обследование водных объектов округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров.