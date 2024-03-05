Подмосковье 05 марта 2024, 10:03 Еще 3 миллиарда рублей выделят на развитие уличного освещения в Подмосковье в 2024 году Медиасток.рф

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Реализация проекта «Светлый город» продолжается в Подмосковье. В этом году на развитие и модернизацию сети уличного освещения направят около трех миллиардов рублей.

«Реализация проекта позволит убрать плохо освещенные места в Подмосковье, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в общественных местах. В 2024 году планируется модернизировать уличное освещение на не менее чем 89 объектах в 48 городских округах», — сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый

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В этом году в Подмосковье заменят более 51 тысячи светильников на светодиодные, модернизируют 1,5 тысячи шкафов управления с помощью установки автоматики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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