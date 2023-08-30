Подмосковье 30 августа 2023, 11:16 Еще 3 медицинские справки перевели в онлайн в Подмосковье

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Жители Подмосковья теперь могут оформить через региональный портал госуслуг еще три вида медицинских справок. Речь идет о санаторно-курортной карте для детей и взрослых, а также справке для предоставления в спортивную секцию.

На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медсправок. Получить документы дистанционно можно в случае, если в течение последнего года заявитель прошел диспансеризацию или профилактический осмотр.

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«Мы продолжаем развивать электронные сервисы в регионе. Это позволяет получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Помимо этого, на «Госуслугах» можно заказать справку для абитуриентов и детей, едущих в летний лагерь. Также доступны сертификат о прививках и выписка из амбулаторной карты. Для получения справки необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале. Готовый документ направят в личный кабинет в течение трех дней.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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