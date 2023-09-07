Подмосковье 07 сентября 2023, 12:14 Еще 3 корпуса построили в ЖК «Домодедово парк» ГК Град

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В ЖК «Домодедово парк» в одноименном городском округе построили еще три современных корпуса. Он рассчитаны на 864 квартиры, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Застройщик ГУ «Град» уже получил разрешения на ввод объектов.

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«В 17-этажных монолитных домах представлены квартиры свободной планировки. Благодаря высоким потолкам и умному планированию в каждой квартире будет много света и воздуха», — уточнили в ведомстве.

В жилом комплексе работают школа и два детских сада. Рядом есть места для отдыха, например старинные русские усадьбы, детские парки, конный парк «Русь».

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