Подмосковье 26 января 2024, 17:01 Еще 3 кафедры по программе «Профессионалитет» откроют в колледже «Энергия» в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Три новых кафедры по программе «Профессионалитет» откроют в колледже «Энергия» в Балашихе в 2024 году. Такое решение озвучили на круглом столе по вопросам трудоустройства студентов с участием главы округа Сергеем Юровым.

Федеральный проект «Профессионалитет» в Московской области стартовал еще в 2022 году. В Балашихе в этой программе участвуют три предприятия: Авиационная корпорация «Рубин», акционерное общество «Криогенмаш» и Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева. В этом году к ним присоединится акционерное общество «НИИИ».

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Студенты колледжа, которые обучаются в области технологий и машиностроения, могут пройти практику на этих предприятиях, а после окончания учебы — официально устроиться на работу.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского окрга Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского окрга Балашиха

Программа «Профессионалитет» ежегодно помогает пройти обучение более 700 студентам.

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