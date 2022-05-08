Еще 3 фуры «Доброго дела» привезли гумпомощь в Донецк из Подмосковья

В Донецк приехали еще три фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья. В рамках акции «Доброе дело» доставили 60 тонн полезного груза.

Помощь направят в районы Донецкой Народной Республики, страдающие из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, будет собрано 1000 индивидуальных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамах акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, семьи Подмосковья собирают гуманитарный груз для жителей Донбасса. Это продукты, детские товары, одежда и обувь, бытовая химия, средства личной гигиены, медицинские препараты.

Акцию инициировали подмосковные школьники. Они нередко вкладывают в посылки рисунки и поделки, чтобы поддержать сверстников в ЛНР и ДНР. К акции подключился бизнес, который, в частности, помогает собирать медицинские препараты для плановой и неотложной помощи.

Узнать адрес ближайшего пункта приема и выяснить, какая гумпомощь требуется именно сейчас, можно на сайте volontermo.ru. На данный момент сохраняется потребность в консервах, крупах, воде, детском питании, товарах для детей и для ухода за детьми.