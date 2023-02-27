Подмосковье 27 февраля 2023, 10:27 Еще 3 дома и 2 таунхауса получили кадастровые номера в Подмосковье

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Пять жилых домов поставили на кадастровый учет в Московской области на прошлой неделе. Владельцы квартир смогут зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в школы и детские сады.

На кадастровый учет поставили два таунхауса в ЖК «Футуро Парк» в Истре. Также номера присвоили жилому дому на 236 квартир в ЖК «Героев» (Балашиха), дому на 197 квартир в ЖК «Покровский» (Сергиев Посад) и дому на 95 квартир в ЖК «На проспекте Мира» (Реутов).

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