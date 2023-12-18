Подмосковье 18 декабря 2023, 11:28 Еще 3 дома достроили в ЖК «Березовая роща» в Раменском пресс-служба МинЖил политики МО

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Права еще 158 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском. Разрешение на ввод трех достроенных домов в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Жилой комплекс «Березовая роща» начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 636 дольщикам обещали еще в 2014 году, но застройщик не выполнил обязательств.

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В ноябре 2020 года Фонд развития территорий принял решение достраивать 13 домов жилого комплекса. В марте 2022-го Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области возобновил работы. Первые девять домов уже сданы, строительство еще четырех завершается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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