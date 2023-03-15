Подмосковье 15 марта 2023, 10:32 Еще 3 детских кабинета открыли в стоматологической поликлинике в Домодедове

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Стоматологическая поликлиника в Домодедове открыла еще три кабинета для детей. Юные пациенты смогут лечить зубы в комфортных условиях и приятной обстановке.

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«Расширить возможности нашей поликлиники удалось благодаря получению дополнительных помещений. В кабинетах был проведен ремонт, закуплено и установлено новое медоборудование и мебель», — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

В кабинетах будут оказывать терапевтическую и хирургическую помощь, исправлять прикус и оказывать другие услуги по ортодонтии. Записаться на прием к врачу можно по полису ОМС, но есть в центре и платные направления.

Отделение «Южный» Домодедовской стоматологической поликлиники расположено по адресу: город Домодедово, улица Батырева, дом 35.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».