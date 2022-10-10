Жильцы 28 ветхих домов в Дубне получат новые квартиры благодаря реновации | 360°

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10 октября 2022, 10:06

Жильцы 28 ветхих домов в Дубне получат новые квартиры благодаря реновации

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Проект комплексного развития Дубны представили на всероссийской научной конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы». В ходе первого этапа в округе полностью обеспечат жильем ученых и ликвидируют 28 аварийных домов.

Проект комплексного развития Дубны разработала администрация округа и Минжилполитики Подмосковья. По нему будет построено свыше 275 квадратных метров жилья, что позволит обеспечить привлекаемых в муниципалитет ученых и специалистов. Также в планах расселение 28 ветхих зданий и формирование новой комфортной городской среды.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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