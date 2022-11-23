Подмосковье 23 ноября 2022, 10:25 Еще 29 строительных проектов одобрили в Подмосковье

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 26 зданий в Подмосковье. Это семь жилых и 19 нежилых объектов, рассказали в Минжилполитики региона. Еще 29 домов получили разрешение на строительство.

В Наро-Фоминске завершилось строительство пяти домов на 900 квартир в ЖК Vesna. Еще один дом на 719 квартир появился в ЖК «Новоград Павлино» и на 558 квартир в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Дом на 336 квартир достроили в ЖК «Афродита» в Мытищах и на 128 — в ЖК «Пустовский» в Щелкове.

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Среди нежилых объектов в Подмосковье открылись завод бумажных пакетов в Коломне, производство косметики в Раменском, металлографическая лаборатория в Наро-Фоминске и другие.

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Разрешение на строительство получили ФОК с катком в Волоколамске, гостиница в Истре, выставочный павильон в Ленинском округе и другие объекты.

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