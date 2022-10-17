Еще 29 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:39 Еще 29 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

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В Подмосковье продолжается масштабная программа по расселению из аварийного жилья. Только на прошлой неделе под эту программу попали 29 человек, которые проживают в пяти городских округах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минстроя.

«В рамках госпрограммы за неделю было расселено 12 аварийных помещений общей площадью около 500 квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — рассказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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Свое новое и долгожданное жилье получили жители Сергиева Посада, Орехова-Зуева, Лосино-Петровского, Одинцова и Клина. Сейчас в Московской области активно действует программа расселения аварийного жилья, которое признали таковым до 2017 года. Как ранее рассказывал глава региона Андрей Воробьев, программу собираются закончить в области досрочно — все работы планируют завершить уже к концу следующего года.

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