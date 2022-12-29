29 декабря 2022, 15:44
Еще 280 рабочих мест создадут в индустриальном парке «Русич Холмогоры» в Пушкино
Новые производственные комплексы построили в индустриальном парке «Русич Холмогоры» в Пушкинском округе. Объекты позволят создать еще 280 рабочих мест для жителей Подмосковья.
«В индустриальном парке „Русич Холмогоры“ продолжается реализация крупного проекта. Уже завершена первая очередь с инвестициями в размере 2,7 миллиарда рублей, в рамках которой были построены два первых блока. Сейчас реализована и вторая очередь», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.
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Третий и четвертый блоки комплекса готовы. В их создание инвестор вложил 4,5 миллиарда рублей. Помещения займет новый резидент — компания DNS.
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Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что отечественный бизнес, который приходит в Подмосковье, позволит сохранить занятость населения. Экономические итоги года он оценил положительно.
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