Еще 28 зданий достроили в Подмосковье за неделю | 360°

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Еще 28 зданий достроили в Подмосковье за неделю

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получило еще 28 зданий в Подмосковье за неделю. Это пять жилых и 23 нежилых дома. Разрешение на строительство получило 26 объектов.

Введут в эксплуатацию детский сад в Балашихе, реабилитационный центр в Истре, футбольное поле и дом отдыха в Мытищах, производственное здание в Серпухове и другие объекты.

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Разрешение на строительство выдали двум жилым домам в селе Лайково в Одинцове, а также по одному в Красногорске и Истре. Также построят спортивный комплекс в Красногорске, производство в Дмитрове, склад в Домодедове, заправку и Рузе и другое.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье.

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