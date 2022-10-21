Еще 28 территорий больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:24 Еще 28 территорий больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье

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Дорожные службы Подмосковья активно проводят ремонтные работы на территориях больниц. Таким образом, посещение медицинских учреждений станет гораздо комфортнее для местных жителей. К этому моменту уже удалось отремонтировать 28 территорий больниц и поликлиник. По словам Минтранса Московской области, работы проводились в Люберцах, Ленинском, Подольске, Шатуре, Серпухове, Коломне, Клину, Долгопрудном, Волоколамске, Шаховской, Наро-Фоминске, Можайске и Ступине. В целом в Подмосковье собираются заменить покрытие в целом в 34 медицинских учреждениях.

«Сейчас завершили ремонтные работы в 13 муниципалитетах на 28 территориях медучреждений. Здесь уложили новое покрытие, а также установили новый бордюрный камень и отремонтировали пешеходные дорожки. Сейчас дорожные службы ведут ремонт на 4 территориях», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Например, в Люберцах закончились работы в детском туберкулезном санатории, в областной больнице и в ПНД. Это далеко не полный список мест, где проводились за последнее время масштабные работы. В том числе, они бывали и в Клину. Там ремонту подверглась площадка возле психиатрической больницы под номером 13, городской больницы и не только.

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