Закупки на капитальный ремонт 28 школ опубликовали в Подмосковье | 360°

Все новости
Подмосковье
06 октября 2022, 12:27
Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом
Армия
06 октября 2022, 12:23
Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию
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Мир
06 октября 2022, 12:18
Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров
Подмосковье
06 октября 2022, 12:13
ЦППК обновила еще 10 электричек Казанского направления
Спецоперация
06 октября 2022, 12:12
ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожья
Спецоперация
06 октября 2022, 12:10
Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление
Мир
06 октября 2022, 12:03
МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России
Важное
06 октября 2022, 11:58
Запад расценил вхождение новых территорий в Россию как повод для эскалации — Мишустин
Спецоперация
06 октября 2022, 11:52
Госдума призвала Следственный комитет России изучить вопрос снабжения тыла