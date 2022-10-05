Закупки на капитальный ремонт 28 школ опубликовали в Подмосковье | 360°

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Закупки на капитальный ремонт 28 школ опубликовали в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 28 закупок на капитальный ремонт школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы проведут в 17 округах. Среди них Серпухов, Балашиха, Домодедово, Лотошино, Протвино, Лыткарино, Коломна, Черноголовка, Истра, Лосино-Петровский, Ступино, Люберцы, Пушкино, Жуковский, Можайск, Наро-Фоминск и Богородский.

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Школы отремонтируют и поставят в них новое оборудование.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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