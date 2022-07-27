Еще 28 подмосковных учителей получили соципотеку

В Доме правительства Московской области вручили учителям 28 свидетельств по программе «Социальная ипотека».

Сертификаты на жилищную субсидию вручила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Я с большой радостью вручаю нашим дорогим педагогам сертификат на приобретение жилья. Поздравляю всех с этим событием! Сертификаты уже получили воспитатели, а до конца лета мы вручим их всем педагогам и молодым учителям, прошедшим отбор в этом году. Всего план на этот год 73 педагога», — отметила Каклюгина.

Эта программа поддержки учителей уникальна. Учитель приобретает жилье и платит только проценты по кредиту.

«За последние четыре года благодаря программе свое жилье смогли приобрести свыше 400 педагогов. Мы продолжим реализацию программы и в следующем году», — заметила Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Педагоги-участники программы поделились своими историями приобретения жилья. Учитель биологии из школы № 31 городского округа Мытищи Валентина Грекова рассказала о том, что работает в Подмосковье уже восемь лет.

«Приехала из Воронежской области. Узнала о программе от коллеги, которая четыре года назад получила сертификат и уже живет в своей квартире. Захотелось тоже принять участие и все получилось», — поделилась Валентина.

Программа реализуется с 2016 года.

Ранее учителей со всей России пригласили поучаствовать в отборе шоу «Классная тема». Семеро финалистов выступят на телеканале «Россия» и получат шанс вести авторскую программу.