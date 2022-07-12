Еще 27 участков под ИЖС выставили на аукцион в Подмосковье

Земельные участки, предлагаемые жителям в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца, расположены в Ступино, Домодедово и Рузе. Их площадь варьируется от восьми до 17 соток.

На последнем аукционе было приобретено в аренду сразу два земельных участка. Один из них, площадью более одной тысячи квадратных метров, расположен в деревне Грибцово Рузского округа. Размер арендной платы составил около 36 тысяч рублей. Другой участок, в два раза больше первого, находится в деревне Кравцово округа Ступино. Аренда за него составила порядка 48 тысяч рублей.

В обоих случаях плата за пользование определена в размере начальной цены аукциона.

«Минимуществом выставлено для реализации еще 27 областных участков под индивидуальное жилищное строительство. К слову сказать, условия достаточно выгодные», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

И действительно. Во-первых, государственные участки имеют необходимую информацию, которая указана на сайте. Арендатор может оценить расположение, размер, вид разрешенного использования, а также наличие или отсутствие обременений. Во-вторых, брать землю у государства — выгодно. Стартовая цена арендной платы за земельный участок не превышает 5% от его кадастровой стоимости. Срок аренды достаточно большой, чтобы успеть построить дом и зарегистрировать право на него. А дальше у хозяина появляется реальная возможность выкупить свой земельный участок уже в собственность.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть земельные участки, выставленные на торги, можно на карте.

Сначала нужно будет ознакомиться с характеристиками участка на torgi.gov.ru. Затем внести задаток и подготовить комплект документов для участия в торгах. После этого останется только в назначенное время войти на платформу и выиграть аукцион. С победителем будет заключен арендный договор, который зарегистрируют в Росреестре.