Еще 27 предпринимателей Подмосковья получат субсидии на оборудование | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:03 Еще 27 предпринимателей Подмосковья получат субсидии на оборудование

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Конкурс на субсидии для компенсации затрат на покупку оборудования завершился в Подмосковье. Получателями станут 27 компаний, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По программе владельцы бизнеса могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования, но не более десяти миллионов рублей.

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«В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей», — сообщила она.

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Затраты возмещают только на новое оборудование, которые было изготовлено за последние пять лет. Предприниматели должны быть зарегистрированы в регионе и работать в сфере обрабатывающего производства.

Одной из компаний — получателей субсидий стало АО «Алгера». Ее генеральный директор Ольга Турчанинова рассказала, что для предприятия купили производственное оборудование и возмещение трат на него станет большой поддержкой.

«В результате уже сегодня мы можем планировать дальнейшее развитие предприятия, в том числе модернизацию и увеличение производственной мощности по выпуску лекарственных средств», — отметила она.

Результаты конкурса участники смогут узнать на сайте Мининвеста в ближайшее время.

Ранее глава министерства сообщила об онлайн-подборе недвижимости для бизнеса в Подмосковье. Всего предпринимателям региона доступно 300 промышленных площадок, 27 участков по программе «Земля за рубль», а также 230 помещений. Об этом Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.