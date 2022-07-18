Еще 27 новостроек в Подмосковье получили кадастр за неделю

За вторую неделю июля в Московской области кадастр получили шесть жилых домов и 21 таунхаус. Постановка дома на кадастровый учет дает жителям возможность оформлять право собственности на недвижимость, прописываться в квартирах, записывать детей в детские сады и школы, а также посещать поликлинику по месту жительства и проводить другие юридические действия.

Больше всего квартир и домов поставили на кадастр в Красногорске и Истре. Там номера присвоили 12 таунхаусам в микрорайоне Опалиха, семи таунхаусам в деревне Красный Поселок. Самым большим домом стал ЖК «Императорские Мытищи», который располагается на Тенистом бульваре: в нем 1731 квартира. Также кадастр получили многоквартирные дома в Котельниках, Дмитровском и Орехово-Зуевском городских округах.

Ранее стало известно, что за первую неделю июля шесть многоквартирных жилых домов и 46 таунхаусов по всей Московской области встали на кадастровый учет. Наибольшее количество объектов, поставленных на кадастровый учет в начале июля, находится в городском округе Домодедово: это 33 таунхауса на Прилесной улице в деревне Юсупово.