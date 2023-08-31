Подмосковье 31 августа 2023, 13:33 Еще 27 медиков получили сертификаты на льготную ипотеку в Подмосковье Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Еще 27 медиков из Подмосковья получили сертификаты на покупку жилья по социальной программе. С начала года их вручили 161 специалисту здравоохранения.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в этом году по программе социальной ипотеки вручат 296 сертификатов. Из них 161 — медикам, 73 — педагогам, 57 — молодым ученым и специалистам ОПК и пять — тренерам.

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«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала она.

Свидетельства получили сотрудники больниц Химок, Видного, Воскресенска, Дубны и других округов.

Узнать, представители каких профессий могут получить поддержку, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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