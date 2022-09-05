Подмосковье 05 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Еще 27 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Заявки на сопровождение 27 новых проектов поступили в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья на прошлой неделе. В регионе начнут строить новые склады, заводы и гостиницу.

Семь проектов относятся к категории крупного бизнеса. Среди них 10 корпусов складского комплекса на участке общей площадью 23 гектара в городском округе Подольск и аналогичный комплекс на участке площадью 9,78 гектара в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Также инвесторы сообщили о строительстве логистического центра в округе Лыткарино и завода в Дмитровском округе.

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Среди объектов малого бизнеса можно выделить инженерно-лабораторный корпус на участке площадью 3,6 гектара в городском округе Красногорск, три производственных здания в Химках и гостиничный комплекс в Наро-Фоминском округе. Среди проектов также производственно-складское здание в Щелкове и холодный склад в дополнение к производственному зданию в Сергиевом Посаде.

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Заявку на сопровождение проекта ЦСС можно подать по электронной почте css@mosreg.ru или на сайте.

Новые меры поддержки предпринимателей заработали в Подмосковье с 1 сентября. Это возмещение затрат на создание инженерных коммуникаций и очистных сооружений, а также компенсация за приобретение промышленного оборудования. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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