Подмосковье 01 января 2023, 12:40 Еще 27 детей появились на свет в Подмосковье в новогоднюю ночь

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Еще 13 мальчиков и 14 девочек родились в Подмосковье в ночь с 31 декабря на 1 января.

Первым в Московской области в Новом году на свет появился мальчик в перинатальном центре Щелкова. Малыш весом 2,6 килограмма и ростом 50 сантиметров родился в 0:15.

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«В нашем регионе созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Вне зависимости от праздников и времени суток вас ждут забота, комфортные условия и внимание», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в области работает единый кол-центр для родителей «Стань мамой в Подмосковье». Специалисты ответят на все интересующие вопросы, в том числе о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», а также помогут записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать будущих родителей. Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03. Кол-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

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