Еще 265 жителей Подмосковья вылечились от коронавируса

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в регионе заболели 62 609 местных жителей, среди них выздоровели 45 004 человека с COVID-19, умерли 1089 пациентов.

В Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому постепенно снимаются ранее введенные ограничения. С 24 июля услуги в зданиях госорганов предоставляются в обычном объеме, с 31 июля кинотеатры заработают в ТЦ, вмещающих не более трех тысяч человек. А в 18 больницах Подмосковья возобновились плановые приемы пациентов, медучреждения работают в штатном режиме.

Уже более миллиона жителей Московской области сдали тесты по методу ПЦР для определения коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса сильно сказалась на экономике Московской области. По предварительным данным, регион недополучит 130-150 миллиардов рублей. Однако губернатор Андрей Воробьев заявил, что область уже приступила к восстановлению потерь.