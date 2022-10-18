Еще 13 строительных проектов одобрили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 14:21 Еще 13 строительных проектов одобрили в Подмосковье

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Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье за последнее время получили еще 26 зданий. Среди них оказалось 7 жилых и 19 нежилых объектов. Выданы и новые разрешения на строительство — их получили еще 13 зданий.

Введены в эксплуатацию, например, 3 жилых дома в ЖК «Большое Путилково», еще один дом в ЖК «Новая Рига». Еще приняты два дома в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка, которая находится в Подольске, и еще один дои в ЖК «Бакеево Парк» в Солнечногорске.

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В эксплуатацию ввели также множество нежилых зданий. Например, в Богородском скоро откроется вновь построенный дом рыболова. В ближайшее время заработает и морозильный склад, который расположился на территории Пушкино. В Воскресенске начнет свою работу здание, в котором начнется сервисное обслуживание не только для водителей транспорта, но и для его пассажиров.

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За последнее время в Подмосковье выдали и новые разрешения на строительство. Например, в Ленинском округе построят еще один многоквартирный жилой дом. В Одинцове начнут строить очень востребованную и большую школу, а также несколько детских садов. В Шаховской для удобства жителей появится новый магазин, и все это далеко не полный список объектов для строительства.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.