Подмосковье 21 марта 2023, 14:05 Еще 26 новых строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешения на строительство 26 зданий за неделю. За этот же срок в регионе ввели в эксплуатацию 24 таунхауса, два дома и 14 нежилых объектов.

Разрешения на ввод в эксплуатацию получили 24 таунхауса в ЖК «Кембридж» под Истрой, дом на 217 квартир в ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа, дом на 161 квартиру в ЖК «Школьная, 8» в Дубне.

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Также полностью достроены склад декораций в Красногорске, служебный гараж в Наро-Фоминске и котельная в Коломне.

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Разрешения на строительство были выданы для домов в ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Новое Видное». Документы получили проекты школы в Ленинском округе, физкультурно-оздоровительного комплекса в Подольске, транспортного депо в Балашихе и другие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в регионе через месяц появится сервис по аренде помещений для бизнеса за рубль.

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