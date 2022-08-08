Еще 26 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Еще 26 проектов поступили в Центр содействия строительству Подмосковья за неделю. Это девять объектов крупного и 17 — малого бизнеса. Среди них сельхозпомещения, заправка и склады.

Крупные проекты реализуют в восьми городских округах. Это сельскохозяйственные помещения в Рузе, Люберцах, Истре, Мытищах и Ленинском округе, производство железобетона в Солнечногорске, серверные корпуса в Дубне, производственное здание в Долгопрудном и заправочная станция в Пушкинском округе.

Также построят склады в Солнечногорске, Подольске и Дмитровском округе, производственные здания в Коломне, Егорьевске и Богородском и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. Так, с начала года в эксплуатацию ввели уже свыше семи миллионов квадратных метров жилья.