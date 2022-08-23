Еще 25 закупок на ремонт и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 23 закупки за неделю. По ним в регионе построят новые дома и дороги, а также закупят оборудование для образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одна из закупок — проектирование и капитальный ремонт педиатрического отделения № 1 в Научно-исследовательском клиническом институте детства Минздрава Подмосковья. Также в Истре построят новые сети водоснабжения и водоотведения, проведут благоустройство и устроят систему освещения. Кроме того, опубликована закупка на покупку оборудования для образовательных учреждений.

Новый участок дороги Молоковское шоссе — Нижнее Мячково построят в Ленинском округе, в Солнечногорске появится детский сад на 250 мест, а в Пушкинском и Орехово-Зуевском округах — многоквартирные жилые дома. Школу на 550 мест создадут в Раменском.

Две закупки посвящены обслуживанию территорий и помещений административных зданий, еще девять — предоставление кредита региону. Также в Домодедове отремонтируют дорогу от деревни Шишкино до деревни Тупицино.

Узнать подробнее о закупках можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о шести городах Подмосковья, которые стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству.