Подмосковье 20 марта 2023, 12:04 Еще 25 участковых педиатров трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор» за год

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В Подмосковье продолжается реализация программы для медиков «Земский доктор». С ее помощью за год в Московской области трудоустроились 25 участковых педиатров.

Программа направлена на поддержку медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. В зависимости от удаленности территории участники получают единовременную денежную выплату: врачи — до 1,5 миллиона рублей, средний медицинский персонал — до 750 тысяч.

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«Медицинская помощь должна быть доступна как городским жителям, так и проживающим в отдаленных территориях», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Заявку на участие в программе можно подать через отдел кадров медицинского учреждения. Актуальный перечень должностей доступен на сайте Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти Московской области продолжают работу по модернизации системы здравоохранения, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В регионе строят новые поликлиники, модернизируют действующие медицинские учреждения, а также увеличивают закупки современного оборудования.

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