Еще 2,5 тысячи гектаров земель в Подмосковье отдали под сельское хозяйство за неделю

Неиспользуемые земли продолжают вводить в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье. За неделю распахано 2570 гектаров целины.

Еще 51 участок земли в Подмосковье начали использовать для развития сельского хозяйства. Активная работа в этом направлении ведется в регионе с 2014 года. С этого момента более 460 тысяч гектаров было возвращено в сельское хозяйство. Как правило, эти территории много лет не использовались и давно покрылись порослью кустарника.

«В данный момент в Подмосковье в оборот вводится еще 13 участков общей площадью 626 гектаров. До конца года доведем эту цифру до 40 тысяч гектаров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Вспаханную целину готовят с помощью специальной техники, после чего засевают зерновыми и зернобобовыми культурами, многолетними и однолетними травами. Некоторые земли используют под посадку овощей, картофеля.

Программа по использованию целины является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции. На сегодняшний день Подмосковье является одним из лидеров России по выпуску продуктов питания. Так, недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что область заняла второе место в стране по объему выращенных овощей и первое место — по производству шоколада.