Еще 25 тысяч жителей Подмосковья расселят из аварийного жилья

В Московской области из аварийного жилья переселили 15 тысяч жителей. Следующие на очереди — еще 25 тысяч человек, чьи дома находятся в аварийном состоянии. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что аварийного жилья в Московской области достаточно. Речь также идет об устаревших домах, которые не спасет даже капитальный ремонт.

«Это и аварийное жилье, как президент сказал нам: „Расселяйте трущобы“, — так и безнадежно устаревшие дома, которым капитальный ремонт уже, к сожалению, не поможет. Они безнадежно устарели», — отметил он.

Глава региона пояснил, что работы по переселению жителей из ветхих домов ведутся совместно с федеральной программой.

«Мы расселяем, сейчас 15 тысяч человек расселили. Следующая очередь — еще 25 тысяч. Это совместная федеральная программа. Признаюсь, без участия президентского проекта по этому направлению мы бы, конечно, хромали на две ноги. Сегодня финансирование у нас распределяется 75 на 25%. Это огромная помощь. Поэтому занимаемся этой проблемой, расселяем», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что кроме аварийного жилья в Московской области решается вопрос с ветхими домами. Чтобы проблему решить быстрее, в регионе ввели программу сертификатов. По этому документу владельцы ветхих или аварийных квартир могут продать свою недвижимость по цене 84 тысячи рублей за квадратный метр. На полученные средства можно купить новое жилье в любом муниципалитете Подмосковья.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал, что для получения сертификата нужно, чтобы дом признали аварийным до 1 января 2017 года. Выбрать и купить новую квартиру обладатели сертификата смогут до 1 мая 2022 года. Если владелец недвижимости не хочет использовать сертификат, то новое жилье придется ждать до декабря 2023 года.