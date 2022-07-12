Еще 25 тысяч рабочих мест появится благодаря стройкам в Подмосковье

Еще 563 коммерческих объекта построят в Подмосковье. Их общая площадь составит 2,6 миллиона квадратных метров. Возведение объектов создаст в Подмосковье 25 тысяч рабочих мест.

Большинство зданий построят в Домодедове — 370 тысяч квадратных метров. В тройку лидеров вошли Пушкинский городской округ (315 тысяч квадратных метров) и Раменский (177 тысяч). Сопровождать их реализацию будут специалисты Центра содействия строительству.

Самые многочисленные сферы, получившие разрешение, — производства и логистика. Самый крупный объект появится в Домодедове. Это будет распределительный центр «Косино», который создаст более четырех тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%.